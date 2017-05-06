Иокогама, Япония, 6 мая, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Власти Японии собираются выделить $40 млн за два года на развитие инфраструктуры в странах Азии по линии Азиатского банка развития. Соответствующее заявление на 50-м заседании банка, проходящем в японском городе Иокогама, сделал министр финансов Японии Таро Асо.

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Асо напомнил, что по подсчетам Азиатского банка развития мировой спрос в сфере инфраструктуры в ближайшие 15 лет возрастет до $26 трлн.

«Мы хотим на порядок укрепить взаимодействие с Азиатским банком развития для продвижения инфраструктуры высокого качества», — сказал министр финансов Японии.

Однако затем Асо заявил, что речь идет о довольно скромной сумме, которая будет выделена в течение двух лет.

«В течение двух лет мы выделим $40 млн», — сказал министр.

Предполагается, что эти средства пойдут на инфраструктурное развитие и освоение новых технологий в Азиатском регионе. Речь идет о развитии таких направлений, как чистая энергия, транспортные системы и создание других высокотехнологичных объектов.