Вашингтон, 6 мая, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Ведущие американские телеканалы — ABC, CBS, NBC и CNN отказались транслировать в своих эфирах рекламный ролик, посвященный «успехам» президента США Дональда Трампа в первые 100 дней в качестве хозяина Белого дома. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Associated Press.

Франс Снейдерс. Травля кабана

Дело в том, что в этом видеоролике журналисты ABC, CBS, NBC и CNN, а также телеканала MSNBC появляются в кадре с титром «фейковые новости» на их лицах.

Консультант администрации президента Трампа — жена одного из его сыновей Лара Трамп на этот счет заявила: «Очевидно, что для ведущих СМИ первая поправка (к Конституции США — ИА REGNUM ) важна только тогда, когда она соответствует их собственным политическим взглядам».

Данный видеоролик был показан в эфирах телеканалов Fox News и Fox Business.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущие американские СМИ, контролируемые Демократической партией, ведут кампанию по травле Трампа и его администрации с самого начала их работы.

В ответ на эту кампанию Трамп обвинил демократические СМИ в распространении фейковых новостей. Более того, он заявил, что газета The New York Times и телеканалы NBC, ABC, CBS, CNN являются «врагами народа».