Пекин, 6 мая, 2017, 07:55 — ИА Регнум. В Китае в ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 37 альпинистов, попавших в снежную бурю на хребте Циньлин. Об этом сегодня, 6 мая, заявило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Sondrekv Альпенисты

Ранее сообщалось, что большая группа альпинистов во время восхождения на одну из вершин хребта Циньлин, попала в сильную снежную бурю. По предварительным данным двое альпинистов погибли, 23 человека числились пропавшими без вести, пятерых удалось спасти на начальном этапе поисково-спасательной операции.

Согласно последним данным, в общей сложности удалось спасти 37 человек, в том числе тех, которые считались пропавшими без вести.

Подтвердилась гибель двух альпинистов. Ещё один продолжает числиться пропавшим без вести.

В поисково-спасательной операции задействованы спасатели, полиция, а также профессиональные команды альпинистов.

Горный хребет Циньлин раскинулся в юго-западной части провинции Ганьсу, а также в провинциях Шэнси и Хэнань. Наивысшая точка хребта — гора Тайбашань, возвышающаяся над уровнем моря на 3767 метров.