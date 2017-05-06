Киев, 6 мая, 2017, 07:39 — ИА Регнум. В эфире итальянского телеканала RAI прозвучала обидная для Украины шутка на тему песенного конкурса «Евровидение» и Крыма. Забавный инцидент произошел накануне, 5 мая, в ходе телешоу Nemo.

Eurovision.tv Евровидение

Соведущая рассказала зрителям, что итальянский участник конкурса «Евровидение-2017» Франческо Габбани уже прибыл в столицу Украины. Второго соведущего в студии Энрико Лукки эта информация подвигла на язвительную шутку в адрес Украины.

«Габбани — мощнее советских ракет, а Украина проиграет и Евровидение после того, как проиграла Крым», — сказал Лукки.

Журналист вспомнил Крым не случайно, так как накануне все мировые СМИ облетела новость, что украинские организаторы «Евровидения-2017» в спешном порядке переснимают проморолик об Украине, поскольку в первоначальной версии он содержит, среди прочего, и виды Крыма, который давно стал российским.

Шутка итальянского журналиста вызвала бурю негодования на Украине. В интернете Лукки клеймят как русского шпиона и провокатора. Украинские активисты даже добрались до страницы шоу Nemo в социальных сетях и выплескивают там свою обиду.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Россия в конкурсе не участвует из-за скандала с российской конкурсанткой Юлией Самойловой, которую СБУ не пускает на Украину из-за того, что она посещала Крым.

Фаворитами нынешнего конкурса считается, как раз-таки, итальянец Габбани, а также 17-летний уроженец Москвы Кристиан Костов, который представляет Болгарию.