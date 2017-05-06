Москва, 6 мая, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 5 мая провели семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарный груз для гражданского населения Сирии

В городе Алеппо (в районах Сулеймания, Бенизид, Аль-Маади, Аль-Дждида Аль-Джануби, Хайдария и Аз-Забдия), а также в городe Деръа жителям было передано 4,2 тонны продуктов питания.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 1350 жителей.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.