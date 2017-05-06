Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 6 мая, 2017, 05:27 — ИА Регнум. В Пуэрто-Рико в связи с экономическим кризисом будут закрыты по меньшей мере 179 государственных школ, передаёт Associated Press.

U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region Школа. Пуэрто Рико

Как сообщили в департаменте образования, по окончании учебного года, в конце мая, более 27 тысяч учащихся будут переведены в другие образовательные учреждения.

Всего на сегодняшний день в Пуэрто-Рико зарегистрированы 1292 государственные школы, в которых обучаются порядка 365 тысяч учеников.

Ранее, напомним, власти Пуэрто-Рико также сообщили, что к декабрю 2017 года закончится дополнительное финансирование на здравоохранение в размере $6,4 млрд и в следующем году государство столкнется с недостатком финансирования медицинских программ в размере $850 млн.

В начале мая Пуэрто-Рико — территория, ассоциированная с Соединенными Штатами — объявило о запуске процесса реструктуризации части своего государственного долга, который оценивается в $73 млрд.

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