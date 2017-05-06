Знаменитые, скромные, забытые — памятники Победы в Челябинске: фоторепортаж
Челябинск, 6 мая, 2017, 07:23 — ИА Регнум. В Челябинске насчитывается около 70 памятников и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне. Самые известные стали символами города, легендарного Танкограда. Один из них — памятник добровольцам-танкистам, установленный на бульваре Славы в самом центре города, на пешеходной Кировке.
Скульптор изобразил рабочего-танкостроителя, который, еще не успев снять рабочий фартук, надел солдатские сапоги и шлем танкиста. С того места, где установлен монумент, в мае 1943 года отправилась на фронт 63-я челябинская добровольческая танковая бригада.
За памятником, на бульваре Славы, установлены стелы с именами челябинцев — Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. На гранитных плитах выбиты 159 имен.
В преддверии Дня Победы у Вечного огня стоит почетный караул, школьники, дошкольники и студенты приходят сюда на экскурсии, возлагают цветы.
Еще один известный в городе мемориал — «Память», или «Скорбящие матери», расположенный у входа на Лесное кладбище.
Здесь же — памятные знаки с фамилиями 287 воинов, которые умерли в годы войны в госпиталях Челябинска.
Тяжелый танк ИС-3, запущенный в серийное производство в последние дни войны, служит памятником героям тыла. «Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь победу над врагом», — гласит надпись на постаменте памятника на Комсомольской площади.
Более скромные, не столь известные памятники павшим воинам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда стоят на территории многих крупных предприятий, депо, возле школ, в городских скверах. Так, трогательный памятник «Поклон тебе, сестричка!» был установлен в 2005 году возле жилого дома на проспекте Победы.
В 2016 году — реконструирован сквер 20-летия Победы, ограниченный улицами Воровского, Верхнеуральской и Гвардейской.
Еще один памятник труженикам тыла — знаменитая «Катюша», установленная возле Дворца культуры завода имени Колющенко. Комплектующие для боевых машин артиллерии БМ-13 челябинские предприятия начали выпускать летом 1941 года.
Обелиск возле ледового дворца «Уральская молния» посвящен павшим спортсменам — защитникам Родины.
О подвиге советских солдат напоминает монумент, установленный рядом с гимназией №1 на улице Красной.
Памятники работникам промышленных предприятий, блокадникам Ленинграда находятся в центре сквера, окружающего Дворец культуры «Станкомаш».
Небольшой обелиск, посвященный малолетним узникам фашизма, был открыт в 2006 году во дворе школы №75 в Ленинском районе.
Однако есть в самом центре города и позабытые памятники. Так, вблизи ныне заброшенного челябинского элеватора находится мраморный обелиск с фамилиями павших работников предприятия. Памятник, окруженный автосервисами и парковкой, не отмечен на картах и известен, в основном, краеведам и любителям истории.
В 2003 году, в честь 58-й годовщины Победы (о чем свидетельствует специальная табличка), в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Энгельса появился своеобразный памятник — отреставрированный автомобиль «Победа» 1953 года выпуска. К сожалению, сегодня за состоянием «памятника» никто не следит — кузов машины покрыт вмятинами, салон раскурочен, а фары выбиты.
В удручающем состоянии находится мемориал, посвященный танкистам — выпускникам челябинского высшего танкового командного училища, созданного летом 1941 года. 21 выпускник был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиги на фронтах Великой Отечественной, восемь человек получили звание Героя России. Территория расформированного в конце нулевых училища сегодня заброшена.