Челябинск, 6 мая, 2017, 07:23 — ИА Регнум. В Челябинске насчитывается около 70 памятников и памятных знаков, посвященных Великой Отечественной войне. Самые известные стали символами города, легендарного Танкограда. Один из них — памятник добровольцам-танкистам, установленный на бульваре Славы в самом центре города, на пешеходной Кировке.

Ирина Юрина ИА REGNUM «Здесь нет могил, но память здесь нетленна»

Ирина Юрина ИА REGNUM Памятник танкистам-добровольцам

Скульптор изобразил рабочего-танкостроителя, который, еще не успев снять рабочий фартук, надел солдатские сапоги и шлем танкиста. С того места, где установлен монумент, в мае 1943 года отправилась на фронт 63-я челябинская добровольческая танковая бригада.

За памятником, на бульваре Славы, установлены стелы с именами челябинцев — Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. На гранитных плитах выбиты 159 имен.

Ирина Юрина ИА REGNUM Воинам-челябинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы у Вечного огня стоит почетный караул, школьники, дошкольники и студенты приходят сюда на экскурсии, возлагают цветы.

Ирина Юрина ИА REGNUM «Вечный огонь»

Ирина Юрина ИА REGNUM Возле «Вечного огня» всегда много народу. В том числе, дети и молодёжь

Ирина Юрина ИА REGNUM К «Вечному огню» — экскурсии

Еще один известный в городе мемориал — «Память», или «Скорбящие матери», расположенный у входа на Лесное кладбище.

Ирина Юрина ИА REGNUM Мемориал «Память»

Здесь же — памятные знаки с фамилиями 287 воинов, которые умерли в годы войны в госпиталях Челябинска.

Ирина Юрина ИА REGNUM Памятные знаки с фамилиями воинов, умерших в годы войны в госпиталях Челябинска

Тяжелый танк ИС-3, запущенный в серийное производство в последние дни войны, служит памятником героям тыла. «Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали здесь победу над врагом», — гласит надпись на постаменте памятника на Комсомольской площади.

Ирина Юрина ИА REGNUM Героям тыла Великой Отечественной войны 1941—1945 гг-

Более скромные, не столь известные памятники павшим воинам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда стоят на территории многих крупных предприятий, депо, возле школ, в городских скверах. Так, трогательный памятник «Поклон тебе, сестричка!» был установлен в 2005 году возле жилого дома на проспекте Победы.

Ирина Юрина ИА REGNUM Памятник «Поклон тебе, сестричка!» возле дома 182 на проспекте Победы

В 2016 году — реконструирован сквер 20-летия Победы, ограниченный улицами Воровского, Верхнеуральской и Гвардейской.

Ирина Юрина ИА REGNUM Сквер 20-летия Победы

Еще один памятник труженикам тыла — знаменитая «Катюша», установленная возле Дворца культуры завода имени Колющенко. Комплектующие для боевых машин артиллерии БМ-13 челябинские предприятия начали выпускать летом 1941 года.

Ирина Юрина ИА REGNUM Памятник создателям гвардейских минометов

Ирина Юрина ИА REGNUM «Создателям гвардейских минометов — оружия отмщения и побед — с великой благодарностью»

Обелиск возле ледового дворца «Уральская молния» посвящен павшим спортсменам — защитникам Родины.

Ирина Юрина ИА REGNUM Памятник спортсменам, павшим в боях за Родину

О подвиге советских солдат напоминает монумент, установленный рядом с гимназией №1 на улице Красной.

Ирина Юрина ИА REGNUM «Подвиг» — памятник возле здания гимназии №1

Памятники работникам промышленных предприятий, блокадникам Ленинграда находятся в центре сквера, окружающего Дворец культуры «Станкомаш».

Ирина Юрина ИА REGNUM Сотрудникам завода «Станкомаш», погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг-

Ирина Юрина ИА REGNUM Труженикам тыла Ленинского района

Ирина Юрина ИА REGNUM Блокадникам Ленинграда от благодарных потомков

Небольшой обелиск, посвященный малолетним узникам фашизма, был открыт в 2006 году во дворе школы №75 в Ленинском районе.

Ирина Юрина ИА REGNUM Малолетним узникам фашизма — памятник возле школы №75

Однако есть в самом центре города и позабытые памятники. Так, вблизи ныне заброшенного челябинского элеватора находится мраморный обелиск с фамилиями павших работников предприятия. Памятник, окруженный автосервисами и парковкой, не отмечен на картах и известен, в основном, краеведам и любителям истории.

Ирина Юрина ИА REGNUM Памяти павших работников Челябинского элеватора

В 2003 году, в честь 58-й годовщины Победы (о чем свидетельствует специальная табличка), в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Энгельса появился своеобразный памятник — отреставрированный автомобиль «Победа» 1953 года выпуска. К сожалению, сегодня за состоянием «памятника» никто не следит — кузов машины покрыт вмятинами, салон раскурочен, а фары выбиты.

Ирина Юрина ИА REGNUM Автомобиль «Победа», восстановленный к 58-й годовщине Великой Победы

Ирина Юрина ИА REGNUM Автомобиль «Победа», восстановленный к 58-й годовщине Великой Победы

В удручающем состоянии находится мемориал, посвященный танкистам — выпускникам челябинского высшего танкового командного училища, созданного летом 1941 года. 21 выпускник был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиги на фронтах Великой Отечественной, восемь человек получили звание Героя России. Территория расформированного в конце нулевых училища сегодня заброшена.

Ирина Юрина ИА REGNUM Выпускникам челябинского высшего танкового командного училища