Вашингтон, 6 мая, 2017, 04:47 — ИА Регнум. Судебный процесс в США над мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой начнётся только через год, передаёт Associated Press.

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Как сообщил судья Восточного округа штата Нью-Йорк Брайан Коган, предварительной датой судебного заседания определено 16 апреля 2018 года.

Лидер крупного мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман Лоэра, известный по прозвищу Коротышка, был экстрадирован из Мексики в США в январе 2017 года.

Ему предъявлены обвинения по 17 пунктам, включая контрабанду наркотиков, отмывание доходов, организацию убийств и похищений людей. По совокупности этих обвинений наркобарону грозит тюремный срок в несколько сотен лет.

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Коротышка был арестован в январе 2016 года. До этого он уже дважды оказывался в руках правоохранительных органов (в 1993 и 2014 годах), но совершал побег. В настоящее время власти США разыскивают с целью конфискации доходы наркобарона, которые, по некоторым оценкам, могут составлять порядка 14 млрд долларов.

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