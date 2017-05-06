Вашингтон, 6 мая, 2017, 04:30 — ИА Регнум. Сенатор заксобрания штата Теннесси Марк Грин отказался от предложения президента США Дональда Трампа занять должность министра армии, передаёт CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка

По информации телеканала, решение снять свою кандидатуру Марк Грин принял из-за критики со стороны СМИ и ряда демократов в связи с его высказываниями на тему сексуальных меньшинств, ислама и теории эволюции.

«К сожалению, моя государственная служба и мои христианские верования были неправильно охарактеризованы и атакованы недоброжелателями ради политической выгоды», — заявил он.

Отметим, что это уже второй кандидат на пост министра армии США, предложенный Дональдом Трампом, который отказывается от должности. Ранее свою кандидатуру отозвал миллиардер Винсент Виола, который не пожелал избавляться от ряда активов, как того требовал министерский пост.

Министр армии — гражданская должность в Пентагоне. В его ведении находятся людские ресурсы, персонал, коммуникации и финансовое управление, дела резерва, зданий и сооружений, охраны окружающей среды, вопросы приобретения оборудования и так далее.

Кандидатура министра армии выдвигается президентом и утверждается Сенатом. При этом он не входит в кабинет министров и подчиняется только главе Пентагона.