Каракас, 6 мая, 2017, 04:13 — ИА Регнум. Протестующие в одном из городов Венесуэлы разрушили памятник экс-президенту страны Уго Чавесу, передаёт El Nacional.

Httpefectococuyo.com Статуя Уго Чавеса

По информации издания, инцидент произошёл в городе Вилья-дель-Росарио в штате Сулия на северо-западе страны.

Как сообщается, демонстранты сначала свалили статую Уго Чавеса с постамента, а затем подожгли её.

Власти страны пока никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, 4 мая Генпрокуратура Венесуэлы сообщила, что за месяц акций протеста и беспорядков в стране погибли 35 человек, ещё более 700 человек пострадали.

Очередное обострение политического кризиса и рост насилия на улицах в Венесуэле начались после объявления президентом страны Николасом Мадуро о созыве Учредительного собрания для внесения изменений в Конституцию страны. Оппозиция восприняла этот шаг как желание правительства закрепиться во власти.