Париж, 6 мая, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Движение «Вперёд», возглавляемое кандидатом в президенты Франции Эммануэлем Макроном, осудило хакерскую атаку на электронную почту представителей его предвыборного штаба, передаёт Le Figaro.

Teknolojihaber.net Хакер

«Распространённые документы были получены несколько недель назад в результате взлома персональных и рабочих почтовых ящиков многих представителей движения», — говорится в коммюнике движения Макрона.

Напомним, ранее портал WikiLeaks сообщил об утечке в сеть десятков тысяч электронных писем штаба Эммануэля Макрона, датированных периодом до 24 апреля 2017 года.

При этом в организаци отметили, что момент, в который произошла утечка, «вызывает любопытство», так как уже «слишком поздно, чтобы повлиять на выборы». «Но несомненно это будет использовано для нагнетания враждебности против России и увеличения затрат на разведку», — считают в WikiLeaks.

Второй тур президентских выборов во Франции намечен на предстоящее воскресенье, 7 мая. Запост главы государства поборются экс-министр экономики Эммануэль Макрон и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.