Москва, 6 мая, 2017, 02:59 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 5 мая российской стороной зафиксировано 20 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 20 нарушений в провинциях Дамаск (8), Латакия (6), Хама (3) и Деръа (3)», — говорится в бюллетене.

Турецкой частью представительства было зафиксировано четыре нарушения в провинциях Дамаск и Деръа, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждёно не было.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий города Деръа — центра одноимённой провинции, а также населённого пункта Авэйджель провинции Алеппо. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1479.

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Сообщается, что за сутки под контроль правительственных войск перешло ещё 6 км² территории. В общей сложности с начала года под контроль правительства Сирии перешло 4635 км² территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 237 населённых пунктов.

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Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.