Москва, 6 мая, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора вечером 5 мая обсудили вопросы сирийского урегулирования и другие региональные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба МИД России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mid.ru Сергей Лавров, Рекс Тиллерсон

«В свете итогов Международной встречи по Сирии в Астане 3−4 мая обсуждались задачи деэскалации обстановки в этой стране, придания устойчивости режиму прекращения огня, наращивания усилий в сфере антитеррора, активизации внешнего содействия межсирийскому переговорному процессу», — говорится в сообщении.

Стороны также затронули «некоторые другие региональные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня» и «условились относительно дальнейших российско-американских контактов», сообщают в МИД.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В свою очередь пресс-служба Госдепартамента США по итогам телефонных переговоров сообщила, что Рекс Тиллерсон рассчитывает на дальнейшие встречи с Сергеем Лавровым «для обсуждения роли России и США в деэскалации конфликта и поддержке переговоров в Женеве с целью продвижения политического решения».

Напомним, 4 мая в Астане по итогам очередного раунда Международной встречи по Сирии на высоком уровне был принят меморандум о создании зон деэскалации на территории страны. Подписи под документом поставили представители стран-гарантов — России, Ирана и Турции.

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