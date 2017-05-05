Москва, 6 мая, 2017, 02:19 — ИА Регнум. Пожар в 40-этажном жилом доме на улице Профсоюзной в Москве, произошедший в ночь на 6 мая, удалось ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники пожарной охраны

«Благодаря грамотному руководству и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 01 час 18 минут пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из здания были эвакуированы 70 человек, спасены 27 человек. Все они были размещены в пунктах временного размещения. Сведений о пострадавших не поступало.

По уточнённой информации, в здании происходило очаговое возгорание кабельных каналов на площади 54 погонных метра. Пожару был присвоен третий ранг сложности, который затем понижен до второго.

В настоящее время пожарные проводят тактическое вентилирование лестничных маршей. На месте продолжают работать более 170 человек, задействована 51 единица пожарно-спасательной техники.