Вашингтон, 6 мая, 2017, 01:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий перевод узников тюрьмы Гуантанамо в другие тюрьмы на территории США и иных государств, сообщает пресс-служба Белого дома.

Колючая проволока

Соответствующая норма содержится в поправках к федеральному бюджету страны до 30 сентября 2017 года.

Ранее Дональд Трамп выступал против перевода заключённых из Гуантанамо, подчёркивая, что речь идёт об «особо опасных людях». Освобождение до этого более ста узников тюрьмы он назвал «ещё одним кошмарным решением» администрации прежнего президента Барака Обамы, отметив, что все эти люди «вернулись на поле боя».

Напомним, тюрьма на территории базы ВМС США в заливе Гуантанамо была образована в 2002 году. В ней во внесудебном порядке содержат иностранцев, подозреваемых американскими властями в терроризме. Правозащитники неоднократно заявляли о пытках, применяемых к содержащимся в тюрьме заключённым.

Сама база была взята США у Кубы в бессрочную аренду в 1903 году. Власти республики добиваются ухода американских военных, однако закрытие базы возможно лишь по обоюдному согласию.

Барак Обама ещё в рамках президентской кампании 2008 года обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо, однако так и не сделал этого до истечения своих полномочий на посту главы Белого дома.