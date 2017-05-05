Москва, 6 мая, 2017, 01:06 — ИА Регнум. В Москве в ночь на 6 мая из-за пожара проведена частичная эвакуация жильцов многоэтажного дома, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа пожарных

По информации ведомства, возгорание произошло около полуночи по адресу: улица Профсоюзная, 64/2.

Прибывшими на место сотрудниками МЧС установлено, что произошло очаговое возгорание кабельных каналов в 40-этажном жилом здании. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Площадь возгорания в настоящее время уточняется.

«В 00 часов 16 минут ранг пожара был снижен до второго ранга, спасено 26 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

В тушении огня задействованы 140 человек и 39 единиц пожарно-спасательной техники.