Киев, 6 мая, 2017, 00:48 — ИА Регнум. США построили и передали Киеву телевизионную башню для установки в Луганской области в целях обеспечения «информационной безопасности». Об этом сообщил министр информационной политики Украины Юрий Стець в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

«Есть определённая программа поддержки, что касается информационной безопасности Украины, со стороны, например, НАТО или представительств стран, в том числе США. Это касается финансовой поддержки. Сейчас устанавливается телебашня в Луганской области, которая является технической помощью, которую нам передали США», — сказал Стець.

Он уточнил, что «эта башня является построенной в США и перевезённой на Украину».

Напомним, в конце апреля президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что США передали украинским пограничникам средства военной радиосвязи стоимостью $21 млн. Как заявил Порошенко, полученная техника «значительно повысит эффективность обороны и охраны границ государства и позволит значительно улучшить взаимодействие пограничников с подразделения ВСУ.

5 мая Конгресс США одобрил закон о бюджете до 30 сентября 2017 года, который предусматривает выделение Украине помощи на сумму $410 млн. Часть этих средств, а именно $150 млн, Киев имеет право потратить на усиление обороноспособности страны: обучить военнослужащих, закупить технику или летальное вооружение оборонного назначения.