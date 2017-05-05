Брюссель, 6 мая, 2017, 00:24 — ИА Регнум. Норвегия, Албания, Черногория и Украина присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, опубликованном на сайте Совета ЕС.

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«Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство Евросоюза «обращает внимание на это решение и приветствует его».

Напомним, в середине марта Совет ЕС продлил ещё на шесть месяцев санкции против России, связанные с ситуацией на Украине. Санкции, которые были введены в марте 2014 года, предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в отношении 146 физических лиц и 37 организаций, которые «подрывают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

В качестве ответной меры продолжает действовать эмбарго на ввоз в Россию продовольствия из стран, поддержавших санкции против Москвы. В очередной раз вопрос о продлении санкций встанет в сентябре 2017 года.

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