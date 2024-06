Лондон, 6 мая, 2017, 00:20 — ИА Регнум.

«Представители Демократической партии в Конгрессе и Сенате заявляют, что собрали уже более полумиллиона подписей под петицией об ограничении прав Дональда Трампа на применение ядерного оружия, — пишет издание. — Проект закона об этом находится в данный момент на изучении в нижней палате американского парламента. Суть его такова: запретить стрелять ракетами, несущими ядерные заряды, если Капитолийский холм официально войну не объявлял. В прессе и среди депутатов этот проект условно называют «законом о запрете нанесения атомного удара первым» (Restricting First Use of Nuclear Weapons Act), а возник он вследствие проявления конгрессменами-демократами «озабоченности реализацией Ираном своей ядерной программы и поддержкой Россией химической атаки, проведенной войсками сирийского режима».

«Законопроект, внесенный в нижнюю палату парламента США еще в январе нынешнего года конгрессменом от демпартии Тедом Лиу и сенатором-демократом Эдом Марки, не ограничивает президента США в принятии решения о нанесения ядерного удара в качестве ответной меры», отмечается в публикации, авторы которой не обращают внимания на то, что химатака, происшедшая в Сирии 7 апреля, никак не может быть причиной январской инициативы американских парламентариев.

«Это была вторая попытка продвижения проекта, — напоминает вашингтонский корреспондент британского СМИ Николь Стинсон. — Впервые демократы пытались предложить его в сентябре 2016 года накануне выборов, испугавшись избирательной риторики Трампа и представив себе, во что она может вылиться, если его изберут на высший пост в Америке».

«В условиях напряженности, существующей между США и Россией и увеличивающейся — между США и Северной Кореей, это регулирование абсолютно необходимо», — заявил Марки 4 мая.

«До тех пор, пока мистер Дональд Трамп состоит в должности президента США и имеет учетную запись в Твиттере, закон о неприменении Америкой атомного оружия первой нам крайне необходим, — добавил сенатор. — Надо сознавать, что нанести атомный удар по кому-то первыми — значит поставить США под угрозу решительного ядерного возмездия. На грань катастрофы».