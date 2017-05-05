Лондон, 6 мая, 2017, 00:15 — ИА Регнум. «Американские и британские военные самолеты не будут допускаться к полетам над безопасными зонами, создаваемыми в четырех регионах Сирии в соответствии с российским планом урегулирования конфликта в этой стране, — не скрывает издание своего разочарования ограничением, наложенным на западный блок, ведущий боевые действия в Сирии. — Договор, предложенный в Астане Кремлем подписали Турция и Иран. Они же и будут наблюдать за соблюдением установленного режима на выбранных территориях».

PACAF Пилоты ВВС США

«Пресс-секретарь президента РФ заявил сегодня, что все боевые летательные аппараты будут лишены возможности находиться в воздушном пространстве безопасных зон, но «особенно это относится к самолетам сил международной коалиции», — пишет газета, путая при этом Дмитрия Пескова с Александром Лаврентьевым, оглашавшим результаты переговорного процесса.

«Пока не объявлено, какая из стран какую из четырех зон будет контролировать, хотя Россия обещала сообщить об этом на брифинге сразу после подписания договора, — отмечает Daily Mail, напоминая, что «коалиционные военно-воздушные силы состоят из самолетов из США, Австралии, Нидерландов, Франции, Германии, Иордании и Великобритании. В этом году в них также должен войти Ирак».

Британское СМИ обращает внимание на то, что «ООН выразила свою поддержку этому плану, который предназначен для того, чтобы позволить беженцам вернуться домой и направить живущим в этих районах гуманитарную помощь».

«Президент Путин сказал в среду, что он имел «очень хороший разговор» по телефону с президентом Трампом, в котором его американский коллега согласился на сделку, — резюмирует издание. Ставя при этом в финале публикации не точку, а многоточие, указав, что «Белый Дом подтвердил факт состоявшегося разговора, но не упоминал о каких-либо достигнутых договоренностях».