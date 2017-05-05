Москва, 5 мая, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации ответило на сообщения ряда эстонских СМИ о том, что самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова якобы нарушил воздушное пространство страны в районе острова Вайндло. Соответствующее заявление выпустила пресс-служба МИД РФ сегодня, 5 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

На Смоленской площади подтвердили, что речь действительно идет о самолете Лаврова, но его пролет был детально согласован и прошел штатно.

«Лавров летел в Финляндию с визитом. Все полётные документы были согласованы. Полёт прошел штатно, экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал», — заявил МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня эстонские власти заподозрили бобров в пособничестве контрабанде с территории России.