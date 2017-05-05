Симферополь, 5 мая, 2017, 23:08 — ИА Регнум. Пограничное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Республике Крым рассказало, что именно делал украинский спасательный катер в российских территориальных водах. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства сегодня, 5 мая.

Оптика

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня украинские СМИ распространили информацию о том, что российский патрульный корабль якобы хотел захватить украинский спасательный катер, который вышел из порта Скадовска.

Оказывается, инцидент имел место 23 апреля. Украинский спасательный катер вышел из порта Скадовск, чтобы вести скрытую фото‑ и видеосъемку российских технических судов.

На перехват украинского судна был отправлен сторожевой катер, для того чтобы обеспечить безопасность экипажей российских земснарядов «Амур» и «Печора».

Командир российского сторожевого катера вышел в радиоэфир, чтобы уведомить украинского капитана, что дальнейшее движение указанным курсом приведет к нарушению российской государственной границы.

В ответ украинский капитан заявил, что границу он нарушать не собирается и уже уходит курсом на порт Скадовск.

Российские пограничники предупредили украинский катер о нарушении и пресекли дальнейшие противоправные действия с его стороны.

«Капитан украинского спасательного катера самостоятельно лег на заявленный курс и убыл в указанном направлении», — сказано в заявлении пограничного управления ФСБ по Республике Крым.