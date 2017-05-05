* ИГ — запрещённая в России организация

Париж, 5 мая, 2017, 22:58 — ИА Регнум. На северо-западе Франции, в Нормандии, возле военной части полицейскими был задержан человек, ранее попавший в поле зрения спецслужб как экстремист, сообщает 5 мая AFP.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Французские полицейские задержали подозреваемого в ночь с 4 на 5 мая. Неподалеку от припаркованной им у воинской части автомашины правоохранители обнаружили ружье, два пистолета и боеприпасы для них.

Позднее у мужчины был найден флаг террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По информации агентства, следователи пытаются выяснить, с какой целью задержанный прибыл к военной части и кому принадлежит найденное возле его автомобиля оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в лондонском аэропорту Хитроу был задержан мужчина, подозреваемый в причастности к вербовке террористов и подготовке террористического акта.