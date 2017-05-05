Нью-Дели, 5 мая, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Министерство обороны Индии объявило о финальной стадии тендера для частных судостроительных компаний на постройку четырех десантных вертолетоносцев-кораблей-доков (ДВКД) для военного флота страны, сообщает 5 мая журнал «Джейнс дифенз уикли».

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Общая стоимость этого проекта превышает $3 млрд.

По информации издания, компании Reliance Defence and Engineering Limited и Larsen & Toubro, ранее выбранные руководством ВМС Индии для выполнения этого заказа, должны до конца мая представить обновленные предложения по условиям постройки четырех 20 000-тонных десантных вертолетоносцев.

Победителем тендера станет компания, предложившая самую низкую цену выполнения заказа. Контракт на постройку четырех кораблей может быть заключен до конца 2017 года. Этот договор может стать самым крупным соглашением о закупке военной техники, заключенным с частной индийской компанией.

Стоит отметить, что государственная индийская корпорация Hindustan Shipyard Limited не смогла участвовать в этой программе из-за перегруженности заказами.

Проект предусматривает создание частными индийскими компаниями совместных предприятий с иностранными судостроителями для проектирования и постройки означенных ДВКД.

Согласно техническим условиям, длина десантных кораблей должна составить 215 м. Вертолетоносец должен быть способен развивать скорость минимум 20 узлов, автономность его плавания должна составлять не менее 45 суток. Корабль предполагается вооружить системой противоракетной обороны, комплексами самообороны ближнего радиуса действия и создать технические условия для транспортировки и функционирования вертолетов массой до 35 т.

Десантные отсеки должны обеспечивать транспортировку 900 человек десанта, шести основных боевых танков, 20 боевых машин пехоты или 40 грузовых автомобилей. Экипаж корабля должен состоять из 530 человек.

Победитель конкурса должен будет передать первый ДВКД военному флоту Индии в течение восьми лет, а три следующих корабля — с интервалом в два года.