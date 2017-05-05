Варшава, 5 мая, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши заявило, что власти страны никак не препятствовали участию российских байкеров из клуба «Ночные волки» в мотопробеге «Дороги Победы». Соответствующее заявление выпустила пресс-служба польского внешнеполитического ведомства сегодня, 5 мая.

Мотоцикл

Сообщается, что МИД Польши и иные органы государственной власти не получали просьбы от посольства Российской Федерации в Варшаве об обеспечении полицейским сопровождением участников данного мотопробега.

«В этой связи у властей Польши не было формальных оснований для согласия или несогласия на въезд и пребывание на территории государства участников этого события», — сказано в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, польские власти отказали во въезде в страну семерым российским байкерам, направлявшимся из Калининградской области в город Бранево для участия в приуроченных к 72-й годовщине Победы традиционных памятных мероприятиях на крупнейшем в Европе кладбище советских воинов периода Второй мировой войны.

Также польские власти запретили въезд в страну участникам мотопробега «Дороги Победы». Кроме того, 3 мая в Польше был задержан российский байкер Николай Логинов. Задержание польские власти мотивировали «соображениями безопасности».

Российский МИД выступил с осуждением подобных действий польских властей.