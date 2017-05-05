Москва, 5 мая, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Результаты первых матчей четвертьфинальных серий, стартовавших 5 мая в Единой Лиге ВТБ.

Bcastana.kz Игроки «Астаны»

ЦСКА (Москва) — «Астана» (Астана, Казахстан) 77:54 (29:9 18:14 15:17 15:14)

(29:9 18:14 15:17 15:14) «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) 62:71 (17:17 14:20 17:16 14:18)

«Локомотив-Кубань» и УНИКС заняли после регулярного сезона четвёртое и пятое места соответственно, поэтому логично было ожидать упорной борьбы именно в этом четвертьфинале. Но оба матча регулярки остались за краснодарцами, поэтому гостевую победу УНИКСа на старте плей-офф вполне можно считать большой неожиданностью.

Ход борьбы в четвертьфиналах Единой Лиги ВТБ можно посмотреть здесь.