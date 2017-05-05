Психически больной признался в совершении погрома на кладбище в Татарии
Казань, 5 мая, 2017, 21:53 — ИА Регнум. Погром на кладбище у деревни Васюково в Зеленодольском районе Татарии совершил 20-летний местный житель. В настоящее время он признался в совершении преступления, сообщает пресс-служба МВД республики.
Совершение им преступления также подтверждают члены семьи, которым он рассказал о содеянном.
В пресс-службе подчеркнули, что задержанный является инвалидом по психическому заболеванию, в 2014 году решением Зеленодольского городского суда он признан недееспособным, поэтому объяснить причину своего поступка не смог.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, сообщение о разрушении 90 надгробий на кладбище поступило в правоохранительные органы 30 апреля. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).
При этом ранее на указанном кладбище уже фиксировались аналогичные инциденты.