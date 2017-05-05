Вашингтон, 5 мая, 2017, 21:47 — ИА Регнум. В США на верфи корпорации «Хантингтон ингаллс индастриз» 1 мая 2017 года спустили на воду универсальный десантный корабль LHA-7 «Триполи», построенный для ВМС страны, сообщает ЦАМТО.

УДК LHA-7 «Триполи» ВМС США

Уточняется, что спуск корабля на воду осуществлен на 13 недель раньше, чем это было оговорено контрактом.

УДК LHA-7 «Триполи» станет вторым после головного корабля этой серии, LHA-6 «Америка», в составе ВМС США. Следующий корабль этой серии, LHA-8 «Бугенвиль», начнут строить в конце 2018 года. 257-метровый LHA-7 «Триполи» с водоизмещением 44 971 т, станет флагманом экспедиционной ударной группы ВМС США.

На нем будет базироваться экспедиционный отряд морской пехоты численностью до 1870 человек, вертолеты, конвертопланы MV-22 «Оспри» и многоцелевые истребители F-35B «Лайтнинг-2».

Экипаж корабля будет состоять из 1204 человек. Конструкция корабля предусматривает возможность транспортировки большого количество авиационного топлива и запчастей для летательных аппаратов.

Универсальные десантные корабли этого типа должны заменить устаревшие суда класса LHA-1 «Тарава».