Киев, 5 мая, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на пять лет въезд в страну американскому актеру Стивену Сигалу, который с ноября 2016 года является российским гражданином. Об этом сегодня, 5 мая, сообщают украинские СМИ.

Gage Skidmore Стивен Сигал

Сообщается, что Сигалу запрещен въезд на Украину сроком на пять лет. СБУ утверждает, что получила информацию о том, что Сигал якобы совершил «общественно опасное деяние». Где и что именно совершил Сигал, не уточняется.

Напомним, ранее Сигал попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за того, что бывал в Крыму.

Сейчас база данных сайта «Миротворец» практически ежедневно пополняется именами российских деятелей культуры, «опасные деяния» которых состоят в основном в том, что они бывали в Крыму.

За три последних дня в базу данных сайта «Миротворец» были внесены певец Юрий Антонов, актер Дмитрий Харатьян и музыкант Вячеслав Малежик. Основываясь на данных, опубликованных на сайте «Миротворец», СБУ запрещает российским звездам въезд на Украину на различные сроки.