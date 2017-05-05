Казань, 5 мая, 2017, 21:36 — ИА Регнум. «У него периодически возникают жалобы на состояние здоровья, — цитирует представителя ведомства «Бизнес Online». — В прошлый раз на судебном заседании он не присутствовал именно поэтому».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

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Напомним, глава «Татфондбанка» был задержан 3 марта, в отношении него СКР возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк». 11 апреля суд рассматривал ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Мусина, которое было отклонено. Экс-глава «Татфондбанка» оставлен в СИЗО до 16 июля. По личной просьбе на рассмотрении жалобы Мусин не присутствовал, вероятно, по состоянию здоровья. Однако от видео-конференц-связи Мусин также отказался по неизвестной причине.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 апреля Следственный комитет России сообщил о втором эпизоде преступной деятельности экс-главы «Татфондбанка». По версии следствия, Мусин и неустановленные сотрудники кредитной организации, которые знали о неплатежеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «ТДК-Актив» по семи кредитным договорам.

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Общая стоимость имущества составила 1,14 млрд рублей. Оно было оформлено в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей. В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения. Перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ» снизилась.

Банк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе и перед ЦБ РФ, на сумму более чем 1 млрд рублей. В отношении Мусина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у «Татфондбанка», в апреле банк был признан банкротом. «Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.