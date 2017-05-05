Белград, 5 мая, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич выступил с видеообращением на русском языке, в котором поздравил граждан России с наступающей 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В освобожденном Белграде. Октябрь 1944 года

«День Победы — один из самых важных и почитаемых дней в истории всего человечества. Российский народ из всех народов мира в Великой Отечественной войне понёс самые большие потери, и это навсегда останется примером исключительного мужества и патриотизма», — отметил Александр Вучич.

Он подчеркнул, что российский народ «своими героическими подвигами во Второй мировой войне успел уничтожить фашизм и спасти весь мир от этой тёмной силы». «Мужество солдат Красной армии сегодня заслуживает уважение, почтение и вечную память в наших сердцах», — сказал сербский премьер.

«Я горжусь тем, что и сербский народ, сражаясь плечом к плечу с другими народами мира, внёс свою лепту в победу над фашизмом и завоевал мир и свободу, — сказал Александр Вучич. — Поздравляю Россию, российский народ и всё свободолюбивое человечество с этим великим днём — Днем Победы над фашизмом. С праздником, с Днем Победы!»

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