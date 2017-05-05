Вашингтон, 5 мая, 2017, 21:13 — ИА Регнум. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Астане (Казахстан) был подписан Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Предполагается, что будут созданы четыре подобные зоны, в которых мирное население сможет укрыться от насилия.

U.S. Air Force Истребители F-35 в полёте

На переговорах в Астане специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что зоны деэскалации в Сирии будут закрыты для авиации США и коалиции.

Однако Пентагон заявил, что не собирается ограничивать полеты американских ВВС в воздушном пространстве над Сирией.

«Коалиция по-прежнему будет бомбить террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повсюду, где бы они ни укрывались», — заявил представитель министерства обороны США майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

При этом он подчеркнул, что США и их партнеры приложат все усилия, чтобы свести к минимуму риски для своих собственных и других самолетов в небе над Сирией, включая российские.