Уфа, 5 мая, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Премьер Башкирии Рустэм Марданов поддержал иск компании «Роснефть» о взыскании 107 млрд рублей с бывшего владельца «Башнефти» — АФК «Система». По мнению опрошенных ИА REGNUM экспертов, республиканская власть не является интересантом в споре ПАО «Роснефть» и АФК «Система», но негласно может быть на стороне своего ключевого партнера в лице Игоря Сечина.

Bashneft.ru «Башнефть»

2 мая «Роснефть» и «Башнефть» направили в арбитражный суд Москвы иск с требованием 106,6 млрд рублей от «Системы» и АО «Система-инвест». Истцы оспаривают убыток, нанесенный «Башнефти» в результате реорганизации и последующего вывода активов компании. Марданов, представляющий регион в совете директоров нефтяной компании, заявил, что иск направлен в защиту прав акционеров «Башнефти», в том числе Башкирии, которой принадлежит блокирующий пакет АНК.

В конце апреля 2017 года премьер отметил, что правительство Башкирии и «Роснефть» удовлетворены сотрудничеством, поэтому могут отказаться от заключения акционерного соглашения о совместном управлении «Башнефтью».

Политолог Дмитрий Михайличенко не видит ничего удивительного в том, что руководство республики поддержало иск «Роснефти». «Дело в том, что в первом десятилетии XXI века «Башнефть» слишком часто становилась объектом различных манипуляций и борьбы лоббистских потенциалов, — поясняет эксперт. — Более того, в адрес предыдущего руководства республики неоднократно звучали обвинения в грабительской приватизации башкирского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Когда в 2010 году Рустэм Хамитов стал руководителем республики, ТЭК Башкирии уже принадлежал АФК «Система», и только в результате долгих усилий Хамитову удалось вернуть республике четверть акций «Башнефти». Понятно, что Башкирия заинтересована в увеличении капитализации «Башнефти», а различные манипуляции с выводом активов из-под крыла компании не способствуют этому». Как полагает Михайличенко, руководство Башкирии и в дальнейшем будет рассматривать альянс с «Роснефтью» как стратегический, что автоматически предполагает солидаризацию с ключевыми вопросами развития компании.

По мнению политолога Дмитрия Казанцева, республиканская власть не является интересантом в споре ПАО «Роснефть» и АФК «Система», но негласно может быть на стороне своего ключевого партнера в лице Игоря Сечина. «Вместе с тем глава Башкирии Рустэм Хамитов неоднократно озвучивал, что руководство регионом в 2010 году он получил уже в период полной продажи «Башнефти» подконтрольным структурам российского олигарха Владимира Евтушенкова (АФК «Система») и беглого бизнесмена, сына экс-президента республики Урала Рахимова, — подчеркнул эксперт. — Сегодня республиканское правительство хотя и заняло нейтральную позицию в судебном споре, но кто друг, а кто неприятель, башкирский Белый дом уяснил однозначно». Поэтому, как полагает политолог, помимо неофициальной поддержки со стороны региональной власти, российский нефтяной гигант может опираться и на федеральный центр, желающий нивелировать негативные факторы влияния прошлого политического режима Муртазы Рахимова в Башкирии.

Экономист Константин Кузьминых не исключает, что в сегодняшней ситуации рамки имущественного спора между компаниями Евтушенкова и Сечина могут расшириться до политического. «При последней приватизации «Башнефти» незаконный вывод средств из компании должны были заметить или, возможно, его специально не заметили, — отметил эксперт. — «Роснефти» нужно доказать наличие вреда и наличие причинной связи между действиями АФК «Система» и вредом, что будет нелегко. Выиграет сильнейший, главное, чтобы «золотые кандалы» нефтяной зависимости не лежали мертвым грузом, а развивали экономику страны».

Напомним, «Роснефть» выкупила у государства в октябре 2016 года 50,08% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей. Республика владеет 25%+1 акция компании. В правительстве Башкирии подчеркивают, что объем поступлений в республиканский бюджет от «Башнефти» после ее приватизации «Роснефтью» не уменьшился, а спонсорская поддержка спортивного клуба «Салават Юлаев» сохранена. По итогам 2015 года «Башнефть» выплатила 29,1 млрд рублей дивидендов, из них в бюджет республики было перечислено 7,2 млрд рублей. Однако по итогам 2016 года регион может получить более скромные дивиденды — 3,2 млрд рублей.