Орел, 5 мая, 2017, 20:31 — ИА Регнум. В Орловской области вынесен приговор по громкому уголовному делу об убийстве женщины: жительницу Орла забил до смерти ее бывший сожитель, при этом сотрудники полиции, прибывшие по вызову, помочь ей отказались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 5 мая в пресс-службе регионального СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

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Следствием и судом установлено, что 17 ноября 2016 года ранее судимый Андрей Бочков в квартире одного из домов по Огородному переулку города Орла поссорился со своей бывшей подругой. Девушка вызвала полицию. Однако, прибыв на место, полицейские никаких мер не предприняли. Когда же полицейские уехали, конфликт продолжился, уже на улице. От побоев девушка скончалась.

Приговором суда Андрей Бочков признан виновным и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В отношении майора полиции Натальи Башкатовой было возбуждено уголовное дело о халатности — его расследование сейчас продолжается. По данным местных СМИ, родные убитой девушки в ее телефоне обнаружили запись разговора с полицией, прибывшей на вызов. В частности, сотрудница ей заявила: «Если он вас убьет, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!». Также выяснилось, что погибшая и ранее обращалась в полицию с жалобами на поведение сожителя. Однако тогда полицейские ограничивались беседами.