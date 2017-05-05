Кёльн, Германия, 5 мая, 2017, 20:32 — ИА Регнум. Российская сборная по хоккею обыграла по буллитам сборную Швеции в стартовом матче чемпионата мира-2017, сообщает «Р-Спорт».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Встреча, проходившая в Кёльне, закончилась победой российских хоккеистов со счетом 2:1.

Первую шайбу в ходе встречи забросил на 15-й минуте игры шведский хоккеист Элиас Линдхольм. До 44-й минуты этот гол оставался единственным, пока Сергей Андронов не сравнял счет.

До конца основного времени счет встречи остался ничейным, поэтому судьба матча решалась в серии буллитов. Автором победного удара по воротам шведской команды стал Артемий Панарин.

Следующим соперником сборной России 7 мая станут итальянские хоккеисты, а шведская команда 6 мая встретится со сборной Германии.