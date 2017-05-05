Чиновники Ленобласти отрицают нарушения закона при рубке леса
Ленинградская область, 5 мая, 2017, 20:27 — ИА Регнум. В Ленинградской области пресечена незаконная вырубка леса на 408 млн рублей, которая ранее была разрешена комитетом по природным ресурсам областного правительства. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. При этом областные профильные чиновники считают, что их действия законов не нарушали.
«В Ленинградской области вскрыта незаконная практика санкционирования региональным комитетом по природным ресурсам вырубки делового леса под предлогом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. Своевременное прокурорское вмешательство не позволило похитить деловую древесину на сумму 408 млн рублей», — сообщили 3 мая в надзорном ведомстве.
В Генпрокуратуре уточнили, что противозаконная деятельность неустановленных региональных чиновников попала в поле зрения Генпрокуратуры в 2016 году. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество группой лиц в особо крупном размере.
Вместе с тем, в комитете по природным ресурсам Ленобласти корреспонденту ИА REGNUM 5 мая сообщили, что Рослесхозом совместно с Генпрокуратурой РФ в январе 2016 года была проведена внеплановая выездная проверка исполнения комитетом переданных полномочий по фактам обращений «Гринпис России» и письму Генпрокуратуры. Предметом проверки явились данные лесопатологических обследований, проводимых в 2014—2015 годах на землях лесного фонда в Ленобласти.
По данным источника ИА REGNUM, речь идет об участке леса вблизи реки Смородинка на Карельском перешейке в Приозерском районе.
«Результаты указанных проверок свидетельствуют об отсутствии нарушений в действиях работников Управления лесами (ЛОГКУ «Ленобллес») и сотрудников комитета в части назначения и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в Ленинградской области. Должностные лица комитета и ЛОГКУ «Ленобллес» осуществляли свою деятельность в рамках и в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе комитета.
Там также пояснили, что в ходе проводимых проверок у Генпрокуратуры, действительно, возникли серьёзные вопросы к качеству актов лесопатологических обследований, однако все спорные акты обследований были отклонены комитетом и ЛОГКУ «Ленобллес» ещё до проведения указанных проверок в рамках исполнения переданных федеральных полномочий. Комитет подчёркивает, что составление актов лесопатологических обследований является деятельностью исполнителей — частных компаний.
«Все пункты предписаний по результатам проверочных мероприятий Рослесхозом сняты. В отношении должностных лиц комитета по природным ресурсам Ленинградской области уголовные дела по указанным фактам отсутствуют», — заверили в областном комитете по природным ресурсам.
Как сообщало ИА REGNUM в феврале 2016 года, комиссия Рослесхоза осмотрела 27 лесных участков Приозерского, Волховского и Бокситогорского районов Ленобласти, на которых назначены санитарно-оздоровительные рубки, и выяснилось, что на семи из них рубки были назначены неправильно. После чего губернатор региона Александр Дрозденко распорядился приостановить сплошные рубки на участках лесного фонда, зараженных жуком-короедом, чтобы еще раз исследовать состояние деревьев.
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«Самый главный вывод, прозвучавший в акте проверки московской комиссии, что информация о массовых незаконных вырубках в водоохранной зоне реки Смородинки, не объективна», — заявлял тогда глава комитета по природным ресурсам Евгений Андреев.
Кроме того, сообщалось, что комитет по природным ресурсам в отношении ООО «Аквафлора», проводившего лесопатологические обследования на указанных участках, предъявил по госконтаракту претензию с требованием возврата 7 млн рублей в силу необоснованности назначений.