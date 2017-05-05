Ленинградская область, 5 мая, 2017, 20:27 — ИА Регнум. В Ленинградской области пресечена незаконная вырубка леса на 408 млн рублей, которая ранее была разрешена комитетом по природным ресурсам областного правительства. Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ. При этом областные профильные чиновники считают, что их действия законов не нарушали.

Александр Комаров ИА REGNUM Дорога в лесу

«В Ленинградской области вскрыта незаконная практика санкционирования региональным комитетом по природным ресурсам вырубки делового леса под предлогом проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. Своевременное прокурорское вмешательство не позволило похитить деловую древесину на сумму 408 млн рублей», — сообщили 3 мая в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре уточнили, что противозаконная деятельность неустановленных региональных чиновников попала в поле зрения Генпрокуратуры в 2016 году. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ — покушение на мошенничество группой лиц в особо крупном размере.

Вместе с тем, в комитете по природным ресурсам Ленобласти корреспонденту ИА REGNUM 5 мая сообщили, что Рослесхозом совместно с Генпрокуратурой РФ в январе 2016 года была проведена внеплановая выездная проверка исполнения комитетом переданных полномочий по фактам обращений «Гринпис России» и письму Генпрокуратуры. Предметом проверки явились данные лесопатологических обследований, проводимых в 2014—2015 годах на землях лесного фонда в Ленобласти.

По данным источника ИА REGNUM, речь идет об участке леса вблизи реки Смородинка на Карельском перешейке в Приозерском районе.

«Результаты указанных проверок свидетельствуют об отсутствии нарушений в действиях работников Управления лесами (ЛОГКУ «Ленобллес») и сотрудников комитета в части назначения и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в Ленинградской области. Должностные лица комитета и ЛОГКУ «Ленобллес» осуществляли свою деятельность в рамках и в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе комитета.

Там также пояснили, что в ходе проводимых проверок у Генпрокуратуры, действительно, возникли серьёзные вопросы к качеству актов лесопатологических обследований, однако все спорные акты обследований были отклонены комитетом и ЛОГКУ «Ленобллес» ещё до проведения указанных проверок в рамках исполнения переданных федеральных полномочий. Комитет подчёркивает, что составление актов лесопатологических обследований является деятельностью исполнителей — частных компаний.

«Все пункты предписаний по результатам проверочных мероприятий Рослесхозом сняты. В отношении должностных лиц комитета по природным ресурсам Ленинградской области уголовные дела по указанным фактам отсутствуют», — заверили в областном комитете по природным ресурсам.

Как сообщало ИА REGNUM в феврале 2016 года, комиссия Рослесхоза осмотрела 27 лесных участков Приозерского, Волховского и Бокситогорского районов Ленобласти, на которых назначены санитарно-оздоровительные рубки, и выяснилось, что на семи из них рубки были назначены неправильно. После чего губернатор региона Александр Дрозденко распорядился приостановить сплошные рубки на участках лесного фонда, зараженных жуком-короедом, чтобы еще раз исследовать состояние деревьев.

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«Самый главный вывод, прозвучавший в акте проверки московской комиссии, что информация о массовых незаконных вырубках в водоохранной зоне реки Смородинки, не объективна», — заявлял тогда глава комитета по природным ресурсам Евгений Андреев.

Кроме того, сообщалось, что комитет по природным ресурсам в отношении ООО «Аквафлора», проводившего лесопатологические обследования на указанных участках, предъявил по госконтаракту претензию с требованием возврата 7 млн рублей в силу необоснованности назначений.