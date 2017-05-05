Москва, 5 мая, 2017, 20:25 — ИА Регнум. 3 мая 2017 года Комитет министров Совета Европы большинством голосов принял решение, констатирующее якобы перманентное ухудшение положения с правами человека в Крыму и Севастополе. При этом Комитет министров Совета Европы назвал Крым и Севастополь «украинскими».

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"Проштампованные Комитетом министров киевские рассуждения о «тяжелой доле» населения в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо, по аналогии с сегодняшней ситуацией в других регионах, находящихся под контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют ничего общего с положением дел в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в Российской Федерации», — ответил МИД РФ на заявление Комитета министров Совета Европы.

На Смоленской площади считают, что украинские власти намеренно пытаются таким образом отвлечь внимание от нарушения прав человека на территории, контролируемой Киевом.

Москва напоминает, что Евросоюз сам осуществляет «визовые репрессии», идущие вразрез с принципами международного права. В связи с этим МИД РФ предлагает еврочиновникам лично ознакомиться с положением с правами человека в Крыму, а не основываться на пропаганде Киева.