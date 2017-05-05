Москва, 5 мая, 2017, 20:14 — ИА Регнум. Не позднее 2027 года все дивизии российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) получат на вооружение ракетные комплексы пятого поколения, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские Ракетные войска стратегического назначения на Параде Победы в Москве

В сообщении отмечено, что за это время состоится принятие на вооружение нового тяжелого ракетного комплекса, а также ракетных комплексов более лёгкого класса.

После этого качественный состав и боевые возможности ударной группировки РВСН полностью изменятся.

Напомним, ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев доложил министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу о планах перевооружения РВСН на ракетные комплексы «Ярс».

Ракетные войска стратегического назначения являются одной из трех составляющих российского ядерного щита вместе с дальней авиацией ВКС и морскими носителями ядерного оружия в составе ВМФ России.