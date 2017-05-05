Тбилиси, 5 мая, 2017, 20:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили 8−10 мая посетит США с официальным визитом. По информации пресс-службы правительства Грузии, Георгий Квирикашвили получил приглашение от вице-президента Майка Пенса.

Gov.ge Георгий Квирикашвили

В ходе визита премьер-министр встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Запланированы встречи с председателями различных комитетов Сената, представителями экспертных кругов.

В состав грузинской делегации также войдут министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, его первый заместитель Давид Залкалиани и советник премьер-министра в вопросах международных отношений Тэдо Джапаридзе.