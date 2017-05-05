Тбилиси, 5 мая, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подключится к процессу всенародного обсуждения конституционных изменений и 8 мая примет участие во встрече с населением, которая пройдет 8 мая в Батумском университете. Об этом сообщила пресс-служба президента Грузии.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

9 мая Георгий Маргвелашвили примет участие во встрече с населением региона Самегрело-Земо Сванети в Зугдиди. Президент будет присутствовать и встречах в других городах страны.

Как сообщалось ранее, всенародное обсуждение проекта конституционных изменений началось 5 мая встречей с населением региона Имерети в Кутаиси.