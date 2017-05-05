Тбилиси, 5 мая, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Проект новой редакции Конституции Грузии содержит много норм, которые обеспечат независимость суда, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с населением региона Имерети в Кутаиси 5 мая. По информации пресс-службы парламента, это была первая встреча в рамках процесса всенародного обсуждения конституционных изменений.

Судейская мантия

С критикой изменений, планирующихся в судебной системе, выступают оппоненты нынешнего правительства, которые считают, что Конституция в новой редакции еще больше ограничит независимость суда.

«В новой редакции конституционного проекта заложено много норм в отношении судебной системы, которые обеспечат независимость суда. Например, устанавливается численность судей Верховного суда, и он будет состоять из 28 судей. Также внедряется принцип несменяемости судей, что является одной из фундаментальных гарантий. В новой редакции прямо отмечается, что реорганизация или ликвидация суда не может стать основанием для увольнения судьи», — сообщил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, раньше реорганизация суда часто использовалась в качестве рычага для давления на судей. По информации председателя парламента, в 2004 году был распущен практически весь судебный корпус из-за того, что в Конституции отсутствовала соответствующая запись.

Кроме того, прокуратура будет полностью отделена от системы исполнительной власти и станет независимым конституционным органом, сообщил Кобахидзе.

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