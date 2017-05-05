Москва, 5 мая, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Представители Роспотребнадзора рассказали, что симптомы похожи на проявления лихорадки Эбола.

UNMEER Либерия

По информации ведомства, с 23 апреля по 4 мая 2017 года среди жителей одного из районов Республики Либерия, расположенного на границе со Сьерра-Леоне, выявлено 28 случаев заражения неустановленной болезнью, от которой 12 человек уже скончались.

Уточняется, что у заболевших людей наблюдаются тошнота, перепады температуры, рвота и диарея.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, заражение может происходить из-за употребления в пищу инфицированных продуктов или зараженной воды.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщала, что власти Либерии зафиксировали в городе Гринвилл смерть десяти человек от неизвестной врачам болезни.