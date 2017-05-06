Санкт-Петербург, 6 мая, 2017, 06:06 — ИА Регнум. 18 апреля (1 мая) 1917 года по всей России прокатились манифестации и митинги.

Коллаж из фотографий революционеров в форме буквенной надписи «1 мая»

В Петербурге и Москве на улицы вышло большинство населения без различия классов. Лозунги, с которыми выступали демонстранты, содержали в себе требование прекращения войны. Призыв «Да здравствует 1 Мая!» перемежался лозунгами «Мир без аннексий и контрибуций!», «Вся власть Советам!». Массовыми были призывы «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Да здравствует Интернационал!».

Историю событий, приведших к Великой Октябрьской революции, день за днем исследует Редакция ИА REGNUM в своем проекте «Революционный год».

Немецкие и австро-венгерские военнопленные участвовали в маевках наряду с российскими гражданами. Многие выступавшие ставили в своих выступлениях вопрос о доверии Временному правительству, взявшему курс на «войну до победного конца». Предъявлялись требования требовали обнародовать договоры с союзниками, подписанные царским правительством. «Народ вправе знать, за что льется кровь!», звучало в речах, обращённых к рабочим и солдатам.

Отказ Временного правительства опубликовать упомянутые договоры подрывал последние остатки доверия к нему.

Читайте подробности в статье «Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице»