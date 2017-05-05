Грозный, 5 мая, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что власти республики готовы взаимодействовать с федеральными органами власти для проверки сообщений ряда СМИ о том, что граждане с нетрадиционной ориентацией подвергаются притеснениям в Чечне. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает телеканал RT.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека при президенте РФ Татьяной Москальковой. В ходе встречи Москалькова подчеркнула, что занимается в том числе и проблемой нарушения прав людей нетрадиционной ориентации.

При этом Путин заявил, что обязательно переговорит с генеральным прокурором Юрием Чайкой и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым о ситуации с людьми нетрадиционной ориентации на Северном Кавказе.

Кадыров заявил, что власти Чечни готовы к комплексному взаимодействию с федеральными органами власти, чтобы установить все факты притеснения граждан нетрадиционной ориентации в республике.

«Руководство и правоохранительные органы Чеченской Республики готовы тесно взаимодействовать с уполномоченным по правам человека при президенте Татьяной Москальковой, Генеральной прокуратурой, МВД и другими правоохранительными органами в проверке сообщений СМИ о якобы имевшем место преследовании лиц нетрадиционной ориентации», — сказал Кадыров.