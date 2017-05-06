Москва, 6 мая, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Государства Ближнего Востока, в ХХ веке в полном составе взявшие курс на модернизацию — освоение европейского опыта, попытки применить к своей политической и гражданской сфере наследие западной цивилизации, — откатываются теперь все дальше и дальше в автократии. О том, как и почему это происходит, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

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Говоря о том, во что превратился ближневосточный курс на модернизацию, речь можно вести либо об откате в архаизацию, либо, в лучшем случае, о замене худо-бедно устоявшегося парламентаризма на президентские правления (что мы увидели только что на примере Турции). Картина в целом удивительно точно совпадает с прогнозом Збигнева Бжезинского, который еще в 70-е годы предполагал развитие ситуации в сторону, в которой «восторжествуют не мечты о демократии, а модели, основанные на различных гибридах авторитаризма, национализма и религии».

На этом фоне России стоит вспомнить и, может быть, по-новому применить свой многовековой опыт общения с державами Востока, особенно с теми, которые имели свою богатую государственную традицию — Персидской и Османской империями. Новизна же должна состоять в том, чтобы не бросаться в качестве активного игрока в формирующиеся на наших глазах политические образования, а спокойно и вдумчиво влиять на ситуацию в общем, блюдя собственные интересы.

Подробности о роли опыта в современной дипломатии, связанной с распутыванием ближневосточного узла, читайте в статье: Россия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье

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