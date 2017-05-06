Париж, 6 мая, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Католики Франции были буквально шокированы в ходе текущих выборов нового французского президента. В чем заключалось это потрясение и есть ли разумный выход из создавшейся ситуации, обсуждает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Католическая церковь

Ярко выразил состояние шокированных выборами католиков французский архиепископ Лионский, глава католической Франции. В своем интервью польскому католическому СМИ он охарактеризовал прошедшую предвыборную кампанию как «худшую, какая когда-либо имела место в нашей стране». Оскорбления и насилие, хаос и полная растерянность избирателей отличали выборы на этот раз. Все классические политические платформы, определявшиеся соперничеством «правых» и «левых» программ, отошли в прошлое.

Еврооптимизм вылился в оголтелую борьбу с традиционными христианскими ценностями, а евроскептический вектор вызывает опасения экономического провала и вспышек межрасовых конфликтов. Средства массовой информации переходят все границы, мешая в общую неразбериху сообщения о кандидатах, совершенно не заботясь ни о достоверности, ни о какой-либо порядочности.

Все это ставит в затруднительное положение католических первосвященников, когда их просят высказаться о политической ситуации. В этот раз Католическая церковь во Франции предпочла сохранить дистанцию и не высказывать никакого мнения ни о каком кандидате. «Мне кажется, что мы имеем дело с демократией, которая сошла с ума», — так резко выразился главный католик Франции.

Читайте подробности в статье: Католическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»

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