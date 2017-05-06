Пекин, 6 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Опасная затея по эскалации напряженности в Тихоокеанском регионе, запущенная США с заявленной целью защиты союзников, то есть Японии и Южной Кореи от «агрессивных устремлений» КНДР, может иметь существенно отличающиеся цели. О возможном сговоре, имеющем место между США и Китаем, рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

В современном мире насчитывается всего 4 крупных промышленных центра по производству товаров народного потребления, насыщенных электроникой. Идея вывести из игры 2 из них, усилив 2 оставшихся, имеет под собой как минимум серьезное экономическое обоснование. Ударить руками «непредсказуемого» КНДР и представить себя и Китай в качестве миротворцев — такая игра вполне может устроить США.

Ведь кроме очевидных коммерческих благ — выведения с рынка разрушенных производств 4 из 5 мировых брендов-лидеров, решается вопрос передачи региона под контроль Пекина. Тоже подразумевая определенные взаимные выгоды, как следует из поведения Китая, уже сконцентрировавшего войска на границе с КНДР.

Судя по поведению японской администрации, в срочном порядке начавшей наведение дипломатических мостов с Россией, Токио уже просчитал такой вариант. Одним из существенных доказательств можно считать способ, которым американцы развернули систему ПРО на территории Японии и Южной Кореи. По существу, эта система защищает только американские базы, оставляя неприкрытой промышленные центры двух «защищаемых» стран.

Для России, надеявшейся на китайскую поддержку в противостоянии активности США на Ближнем Востоке и Тихоокеанском регионе, дела могут повернуться не самым лучшим образом. Неразумно было бы выглядеть излишне идеалистично, пока за твоей спиной «союзники и партнеры» обделывают свои финансовые делишки, чреватые крупной войной.

Читайте подробное изложение американо-китайских маневров вокруг Северной Кореи в статье: Разводка Японии и Южной Кореи: в чем взаимный интерес США и Китая

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