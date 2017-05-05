Вашингтон, 6 мая, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Хроники правления Дональда Трампа за первые 100 дней включали в себя преследования в СМИ, шпионаж, разоблачения и взаимообвинения американских политиков. Была ли эта шумиха чем-то существенным, способным оказать влияние на мировую политику, не скрывалось ли за ней чего-либо более важного? На эти вопросы отвечает статья постоянного автора ИА REGNUM Ивана Кузнецова.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Весь антитрамповский бал-маскарад, потешив публику блеском детективных декораций постепенно угомонился. А за этой дымовой завесой новый президент делал свое дело, укрепляя американский бастион. Как и было обещано избирателям в предвыборной программе. Из 30 подписанных им указов те, что относились к американской хозяйственной сфере, серьезно изменили привычный формат. Трамп решительно отменяет многие природоохранные ограничения в области сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Мотивация крайне проста — достижение продовольственной и сырьевой безопасности страны. Формулировка фигурирует в обоих указах, напрямую напоминая времена холодной войны.

Эту новость совершенно поглотила «сенсация» о выходе США из программы борьбы с глобальным потеплением, хотя глобальное потепление большая часть экспертов и без того считала раскрученной с целью сдерживания конкурентов фикцией. А вот то, что США, возможно, принимают меры на случай обрушения мировой торговой системы, должно (по идее) всполошить куда больше.

Подробности читайте в статье: Первые 100 дней Трампа. И что?

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