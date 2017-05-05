Лос-Анджелес, США, 6 мая, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Роберт Флаэрти не учился на режиссера, а, начиная снимать свои первые фильмы, делал это не ради кинотеатров и армии поклонников. О человеке, который сумел сказать свое, ни на чье другое не похожее слово в кинематографе, рассказывает историк кино Валерий Рокотов.

Цитата из к/ф «Луизианская история». Реж. Роберт Дж. Флаэрти. 1948. США Друзья

Он даже не собирался снимать: так распорядилась жизнь, что камера попала ему в руки. И когда он по долгу службы отправился на острова Белчера, то просто начал снимать — не зная ничего о самом процессе, но страстно желая запечатлеть в вечности то, что он видел вокруг. Флаэрти не интересовали вымышленные истории людей, которые и на живых-то не очень похожи.

Его притягивали люди, каждый день которых — жесткая борьба за существование. Такие люди, жившие в тяжелом климате (на севере, на голых скалах), одновременно отвоевывают свое жизненное пространство — и не видят в природе врага, пытаясь жить в унисон с ней. Люди, чьи возможности для выживания сведены к минимуму, становились героями его картин.

При этом Флаэрти не стремился быть этнографом: его интересовал человек как таковой, в его сосуществовании с природой. Такой человек, нетипичный для цивилизации и незнакомый ей, обладает уникальным качеством, за которым гонится человек «продвинутого» мира, — миром в душе. Он искал симфонии человека и природы, искал путей для союза природы и цивилизации, — и, к удивлению прокатчиков, его фильмы оказывались популярны.

Так что же находил в них зритель? Читайте в статье: Что знал мальчик из Рая

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