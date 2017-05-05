Москва, 5 мая, 2017, 19:13 — ИА Регнум. С 1 мая 2017 года ВКС России прекратили боевые вылеты в Сирии в соответствии с Меморандумом о зонах деэскалации, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

Mil.ru Российский бомбардировщик на сирийском аэродроме

Сергей Рудской уточнил, что с 00:00 часов 1 мая прекращено боевое применение самолетов ВКС России в зонах деэскалации, определенных Меморандумом.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании четырех зон деэскалации объявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи 3 мая. Документ о зонах подписали представители России, Турции и Сирии.

Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии предполагает создание вдоль них безопасных районов для предотвращения прямого военного столкновения.

Напомним, военная операция ВКС России против террористов в Сирии началась 30 сентября 2015 г. по официальной просьбе законного правительства Сирийской Арабской Республики.